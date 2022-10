Alertan por fraudes de falsos gestores en trámite de pasaporte en SLP

A-AA+

La directora del Enlace de Relaciones Exteriores en Soledad de Graciano Sánchez, María del Socorro Pérez Díaz, informó que en el último mes han detectado que las y los soledenses han sido víctimas de fraude por falsos gestores que prometen realizar el trámite para el pasaporte.

Explicó que han tenido que rechazar algunos trámites, debido a que algunos de los usuarios que acuden a cita para sacar o renovar el pasaporte y que contrataron el servicio de gestores, no aparecen en el "listado que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores", debido a que no les realizaron correctamente el servicio que adquirieron, es decir fueron víctimas de fraude.

Asimismo, destacó que algunas personas han acudido con documentos falsos, pues también se han presentado casos de CURP con certificaciones apócrifas, es decir, que pese a que tiene la leyenda "certificada" en realidad el documento no ha sido avalado por la autoridad competente.

"Pedimos a toda la ciudadanía que no se deje engañar por falsos gestores, en muchas ocasiones los falsos gestores los engañan al igual que las páginas de internet que cometen fraude", agregó.

Pérez Díaz y el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez hicieron un llamado a las y los usuarios a que se acerquen directamente a las oficinas de Relaciones Exteriores en Soledad para que de manera segura puedan realizar sus trámites y se garantice su atención.