Alertan por gusano barrenador en la Huasteca

El Congreso del Estado mantiene comunicación con autoridades estatales y federales para la vigilancia y prevención de la plaga del gusano barrenador, principalmente en la zona Huasteca, donde ya se han detectado varios casos, informó el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal.

El legislador advirtió que es fundamental que los productores agropecuarios refuercen la revisión constante del ganado y, ante cualquier sospecha, busquen atención veterinaria inmediata, a fin de contener la propagación de la plaga y evitar afectaciones mayores.

Zavala González explicó que, además del trabajo de coordinación con dependencias estatales y federales, desde el Congreso se impulsan acciones de información y capacitación dirigidas a ganaderos, para que conozcan los riesgos del gusano barrenador y actúen de manera oportuna.

Recordó que recientemente el Poder Legislativo aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a identificar, vigilar y combatir la plaga.

Añadió que este exhorto fue respaldado también por los congresos locales de Morelos y Oaxaca, que se sumaron a la solicitud para que la SADER establezca acciones preventivas a nivel nacional, ante el riesgo sanitario que representa el gusano barrenador para la actividad ganadera.