Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves
Las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro y de 27°C en zona huasteca
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este jueves que el Frente frío número 11 provocará temperaturas máximas de 24ºC en zona centro, de 27°C en zona huasteca.
Advirtió también que habrá temperaturas mínimas de 06°C en zona centro de San Luis Potosí.
Recomendaciones ante riesgo de viento, lluvia y/o escurrimientos:
1. Mochila Lista: Ten tu mochila de emergencia con documentos importantes a la mano.
2. Asegura el Hogar: Refuerza ventanas y evita colocar objetos sueltos en techos o balcones que puedan caer por el viento.
3. Alerta por Agua: Extrema precaución ante el riesgo de bajadas de agua, así como la crecida de ríos y arroyos y posibles deslaves.
4. ¡No te Arriesgues!: Evita cruzar a pie o en vehículo cualquier cauce de río, arroyo o bajada de agua. ¡La corriente es letal!
5. Zonas Peligrosas: Mantente atento a posibles derrumbes, deslaves y caída de árboles.
