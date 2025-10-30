logo pulso
Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves

Las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro y de 27°C en zona huasteca

Por Pulso Online

Octubre 30, 2025 09:28 a.m.
A
Alertan por mínimas de 6°C en zona centro este jueves

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este jueves que el Frente frío número 11 provocará temperaturas máximas de 24ºC en zona centro, de 27°C en zona huasteca.

Advirtió también que habrá temperaturas mínimas de 06°C en zona centro de San Luis Potosí

Recomendaciones ante riesgo de viento, lluvia y/o escurrimientos:

1. Mochila Lista: Ten tu mochila de emergencia con documentos importantes a la mano.

2. Asegura el Hogar: Refuerza ventanas y evita colocar objetos sueltos en techos o balcones que puedan caer por el viento.

3. Alerta por Agua: Extrema precaución ante el riesgo de bajadas de agua, así como la crecida de ríos y arroyos y posibles deslaves.

4. ¡No te Arriesgues!: Evita cruzar a pie o en vehículo cualquier cauce de río, arroyo o bajada de agua. ¡La corriente es letal!

5. Zonas Peligrosas: Mantente atento a posibles derrumbes, deslaves y caída de árboles.

SLP

Pulso Online

Las temperaturas máximas serán de 24ºC en zona centro y de 27°C en zona huasteca

