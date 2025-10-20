Alistan actividades para el Día de Muertos en Soledad

El Ayuntamiento de Soledad presentó la programación de actividades con motivo de las festividades del Día de Muertos, las cuales comenzarán a partir del viernes 24 de octubre y se extenderán hasta el 31.

Felipe Cárdenas Quibrera, director del departamento municipal, explicó que las actividades comenzarán con talleres gratuitos en la Casa de Cultura: el primero, de maquillaje para caracterización de catrinas y calaveritas, y el segundo, de cartonería para la elaboración de máscaras.

Ambos se realizarán de 10:30 a 12:30 horas y forman parte de un proyecto conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado y del Gobierno Federal.

Además, en el mismo lugar se realizarán actividades lúdicas como la elaboración de una lotería alusiva al Día de Muertos, y por la tarde, en el Centro Cultural Doroteo Arango, se presentará una obra de teatro inspirada en el Xantolo, así como un ciclo de cine de terror y documentales sobre la tradición huasteca.

También se llevará a cabo el Desfile de Xantolo el domingo 26 de octubre, partiendo desde Citadina hasta la plaza principal, donde habrá comparsas, huapangueros y un altar monumental.

Entre las actividades más esperadas se encuentra la Marcha Zombie, que este año otorgará 18 mil pesos en premios para los mejores disfraces. El evento se realizará el 31 de octubre.

Asimismo, destacó que el 29 de octubre se organizará un recorrido nocturno en el panteón Nuestra Señora del Refugio, el más antiguo de la zona metropolitana. Este recorrido incluirá espectáculos de luz, humo, personajes caracterizados y narraciones de leyendas, con una afluencia esperada de 400 a 500 personas.

El funcionario sostuvo que, derivado de esta programación del Xantolo en Soledad, se estima una asistencia de más de 25 mil visitantes, considerando los talleres, funciones, desfiles y espectáculos en distintos puntos del municipio.