Alto costo de luz frena aires en escuelas de SLP

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, aseguró que no fue posible entregar equipos de aire acondicionado o ventiladores en algunos planteles educativos debido al alto costo de la energía eléctrica.

Explicó que, sin acceso a tarifas más bajas, el eventual consumo tendría que ser absorbido por las propias escuelas, lo cual representa un escenario muy complicado para su operación.

Torres Cedillo recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya sostuvo una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para plantear la necesidad de descuentos en el cobro de la luz, aunque hasta ahora no se ha concretado una respuesta.

"En el programa que el gobernador implementó para repartir equipos de aire acondicionado o ventiladores, hay casos que no hemos podido concretar porque el costo de la energía eléctrica es muy alto, y esto tiene que pagarlo la propia institución", señaló el funcionario.

Agregó que actualmente se actualiza el número de escuelas que requieren estos equipos, mientras se espera una definición por parte de la CFE.

