TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Alto costo de luz frena aires en escuelas de SLP

SEGE señala que sin descuentos de CFE, el gasto recaería en los planteles y es inviable

Por Martín Rodríguez

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE)Juan Carlos Torres Cedillo, aseguró que no fue posible entregar equipos de aire acondicionado o ventiladores en algunos planteles educativos debido al alto costo de la energía eléctrica.

Explicó que, sin acceso a tarifas más bajas, el eventual consumo tendría que ser absorbido por las propias escuelas, lo cual representa un escenario muy complicado para su operación.

Torres Cedillo recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya sostuvo una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para plantear la necesidad de descuentos en el cobro de la luz, aunque hasta ahora no se ha concretado una respuesta.

"En el programa que el gobernador implementó para repartir equipos de aire acondicionado o ventiladores, hay casos que no hemos podido concretar porque el costo de la energía eléctrica es muy alto, y esto tiene que pagarlo la propia institución", señaló el funcionario.

Agregó que actualmente se actualiza el número de escuelas que requieren estos equipos, mientras se espera una definición por parte de la CFE.

Te puede interesar: Imposible 358 mil en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

No respetan restricciones en presa San José: PC
SLP

Rolando Morales

Las personas retiran las barricadas que la autoridad ha colocado, dijo Adrián Cortazar

Fotos | Arregla Municipio obras de Seduvop en San Miguelito
SLP

Rubén Pacheco

El desprendimiento de adoquines, se debió a la falta de compactación, admitió Leticia Vargas Tinajero

Video | Condiciona Gallardo inversión en favor de Zona Industrial
SLP

Rubén Pacheco

Insistió en que el Ayuntamiento capitalino cobra los impuestos y no los invierte en el área

Al 35%, rehabilitación de lateral de Salvador Nava
SLP

Rolando Morales

La obra a la altura del Parque Tangamanga I podría concluirse en septiembre