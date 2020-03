Alumnas de FCA y Ciencias Químicas UASLP denuncian acoso sexual de docentes y alumnos

Al igual que en otras entidades académicas de la UASLP, alumnas de las Facultades de Ciencias Químicas y, Contaduría y Administración (FCA), denunciaron mediante cartulinas y hojas tamaño carta, presuntos actos de acoso y hostigamiento sexual, imputado a catedráticos y alumnos en algunos casos.

Como sucedió recientemente en Medicina, Estomatología y Economía, las universitarias detallaron las formas en que el profesorado las ha vulnerado, a través de comentarios, miradas y tocamientos lascivos.

Entre los mensajes en la FCA, pegados en una pared ubicada del pasillo central, se leía: "Carlos deja de acosarnos", "No existe justificación", "No quiero ver tu pack" y "Rangel no me gusta que me digas sexy".

Las manifestaciones en Ciencias Químicas se suscitaron este martes, cuyas publicaciones fueron retiradas por directivos de esa entidad universitaria para evitar la divulgación de los casos, sin embargo, hoy emitió un pronunciamiento.

Al respecto, la Facultad publicó un comunicado en su página web institucional, donde exhortó a los y las estudiantes denunciar cualquier tipo de violencia, hostigamiento y acoso sexual ante la Defensoría de Derechos Universitarios.

"Refrendo nuestro compromiso para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, hostigamiento y acoso sexual en nuestra Facultad", aseveró.

Por la oleada de denuncias, a raíz de la manifestación del Día Internacional de la Mujer, se prevé que la colocación de tendederos y pancartas se extiendan a otras escuelas y facultades de la UASLP, pero además en instituciones educativas públicas y privadas de diferentes niveles.