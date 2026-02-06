Amotac suspende protesta y buscará mañana a Sheinbaum

Luego del amago de bloquear la Carretera 57, 427 operadores de pipas y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) alcanzaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el acuerdo para que no se les detengan sus vehículos por repartir agua en zonas urbanas. Mañana buscarán platicar con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisaron que es un abuso el hecho de que se considere como delito federal el traslado de uno a 50 mil litros de agua, a pesar de que miles de mexicanos movilizan el agua a diario no solo para consumo humano, sino para salvar actividades primarias de la economía como la agricultura y la ganadería.

Los transportistas explicaron que a ellos les hizo ruido la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en el sentido de penalizar la distribución de agua en las ciudades, lo que impediría que los operadores de automóviles de alquiler utilicen sus vehículos para abastecer los tinacos en las viviendas de zonas donde falle la distribución.

También denunciaron la clausura ilegal de un pozo cuyas atribuciones sólo corresponden a la Comisión Nacional del Agua. El sitio se ubica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ante el delegado de la Conagua, Darío Fernando González Castillo, los transportistas expusieron que la alcaldía de Soledad mantiene cerrado el pozo a pesar de que no le corresponde tomar decisiones sobre la extracción del agua y de hecho, aseguran, no se les provee el agua.

Los transportistas apostaron sus camiones en los carriles laterales de la Carretera 57, en el tramo comprendido entre el puente vehicular Zaragoza - Corregidora y el distribuidor vial del cruce de la salida a Matehuala o Bulevar San Luis y el anillo periférico norte.

Los transportistas reprocharon que los diputados ni siquiera pensaron qué "batidero" de ley dejaron, porque el uso y extracción del agua para abasto y consumo como derecho humano, no está sujeto a regateos políticos ni a cuestiones ideológicas o de partidos políticos.