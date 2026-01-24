Robo y extorsión en carreteras continúa sin freno: AMOTAC

La extorsión en carreteras vuelve, hasta ahora, lo que se ha percibido es que no hay trabajo completo de las autoridades para frenar los robos y la extorsión y por ello, urge una reunión para determinar quién está permitiendo que eso ocurra, advirtió Rafael Hernández Montalvo, presidente local de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Explicó que precisamente por delitos que no bajan, solicitaron una reunión con la Guardia Nacional para la semana próxima, porque es con ellos como se va tomando la coordinación para bajar el índice de robos o en su caso para establecer alguna estrategia.

"Nuestra inquietud es ver qué números tienen porque sí hay robos en las mercancías, pero se necesita ver las tendencias de inicio de año para armar una estructura de petición a las autoridades".

Advirtió que no se trata de mentir, sino de ver realidades.

Comentó que si hay robos en carreteras, es un indicador de que hace falta más actividad de las autoridades.

Informó que la semana próxima se reúnen con los titulares de las áreas de mando de la Guardia Nacional, para discutir los términos en los que ocurren las incidencias de delitos, pero en particular por los incidentes que ya forman parte de la estadística de alerta por el robo de carga que se mantiene a diario.

Agregó que los robos deberían disminuir con una buena estrategia de seguridad, pero los datos que ellos encuentran entre sus agremiados y los que proyecta la Fiscalía General de la República, dan cuenta de que la incidencia no ha disminuido.