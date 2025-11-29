logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP

La Fiscal estatal confirmó que no ha sido detenido y no se le tiene localizado

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 12:40 p.m.
A
Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP

A diferencia del segundo imputado, el tercer implicado en la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la UASLP, obtuvo un amparo para no ser detenido por la Policía de Investigación (PDI).

Aunque inicialmente el Poder Judicial de la Federación, decretó la suspensión del recurso tramitado, después de celebrarse la audiencia constitucional resolvió el fondo del mismo dándole la razón al estudiante señalado.

En breve entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el tercer imputado no ha sido detenido, porque la justicia federal le concedió un amparo para que no se cumplimente la orden de aprehensión en su contra.

El pasado 14 de noviembre al ser cuestionada sobre si el presunto señalado salió de la entidad potosina para evitar ser detenido, García Cázares respondió que no se le tiene localizado, por ende, se considera como sustraído de la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, Santiago N. y un adolescentes, primero y segundo detenidos, respectivamente por este asunto, se encuentran vinculados a proceso por violación específica agravada.

El primero con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso de La Pila); y el segundo en el centro de internamiento de San Luis Potosí, ubicado en la avenida Fray Diego de la Magdalena.

LEA TAMBIÉN

20-10 | El caso que sacudió a la UASLP

La denuncia en FGE revelaría que no se activó ningún protocolo de atención inmediata en el caso de abuso sexual

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre
Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

SLP

Rolando Morales

Interapas arrancará cinco obras de drenaje en la ciudad

Habilitan Julián de los Reyes para los peatones
Habilitan Julián de los Reyes para los peatones

Habilitan Julián de los Reyes para los peatones

SLP

Redacción

Se priorizó esta apertura anticipada por la temporada de diciembre

Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP
Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP

Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscal estatal confirmó que no ha sido detenido y no se le tiene localizado

Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara
Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara

Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara

SLP

Rolando Morales

Especies endémicas y reforestación, claves en la recuperación: Christian Azuara