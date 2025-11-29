Amparan a tercer implicado en presunto abuso sexual en UASLP
La Fiscal estatal confirmó que no ha sido detenido y no se le tiene localizado
A diferencia del segundo imputado, el tercer implicado en la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la UASLP, obtuvo un amparo para no ser detenido por la Policía de Investigación (PDI).
Aunque inicialmente el Poder Judicial de la Federación, decretó la suspensión del recurso tramitado, después de celebrarse la audiencia constitucional resolvió el fondo del mismo dándole la razón al estudiante señalado.
En breve entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el tercer imputado no ha sido detenido, porque la justicia federal le concedió un amparo para que no se cumplimente la orden de aprehensión en su contra.
El pasado 14 de noviembre al ser cuestionada sobre si el presunto señalado salió de la entidad potosina para evitar ser detenido, García Cázares respondió que no se le tiene localizado, por ende, se considera como sustraído de la justicia.
Hasta el momento, Santiago N. y un adolescentes, primero y segundo detenidos, respectivamente por este asunto, se encuentran vinculados a proceso por violación específica agravada.
El primero con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso de La Pila); y el segundo en el centro de internamiento de San Luis Potosí, ubicado en la avenida Fray Diego de la Magdalena.
20-10 | El caso que sacudió a la UASLP
La denuncia en FGE revelaría que no se activó ningún protocolo de atención inmediata en el caso de abuso sexual
