logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Amplia posibilidad" de que Aranza Puente B. ingrese al Verde

La expanista ya sostuvo una conversación formal con el secretario general de gobierno

Por Rubén Pacheco

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
"Amplia posibilidad" de que Aranza Puente B. ingrese al Verde

Luego de reunirse con María Aranzazú Puente Bustindui, diputada exintegrante del PAN, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, afirmó que existe "amplia posibilidad" de que la congresista se incorpore al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Celebró la inminente llegada de la legisladora al instituto política oficialista, pues consideró que el Verde Ecologista requiere de todos los perfiles para ampliar su cobertura en la entidad potosina.

"Por supuesto que hablamos de política. Recientemente renunció al Partido Acción Nacional y que se declara diputada sin partido, y existe una amplia posibilidad de que se incorpore al Partido Verde", dijo.

En entrevista, Torres Sánchez matizó que, si bien se trataron los temas partidistas, también se dialogó sobre la agenda legislativa de la diputada, cuyo contenido puede ser coincidente con la del Gobierno del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El inicio del período ordinario, es el próximo primero de febrero, entonces hay que tener esa comunicación interinstitucional, hay que ir empatando agendas del estado, lo estamos haciendo con ella y con cualquier otra persona", remató.   

Además del PVEM, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (PMC), también extendieron invitaciones a incorporarse a sus respectivas filas partidistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FGR Investiga asalto y robo de equipo a personal de CEPROPIE en San Luis Potosí
FGR Investiga asalto y robo de equipo a personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

FGR Investiga asalto y robo de equipo a personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

La Guardia Nacional logra recuperar el material robado al personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

A donde podamos, vamos a asistir, dice Cepeda sobre Fitur
A donde podamos, vamos a asistir, dice Cepeda sobre Fitur

"A donde podamos, vamos a asistir", dice Cepeda sobre Fitur

SLP

Rubén Pacheco

Aseguró que en los viajes al extranjero se buscan convenios y la promoción de San Luis Potosí

SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026
SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

SLP tendrá nuevas rutas aéreas a CDMX y Monterrey en 2026

SLP

Redacción

Las nuevas rutas iniciarán operaciones entre marzo y junio de 2026

Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM
Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM

"Amplia, la posibilidad de que Aranza Puente sea del PVEM"

SLP

Rubén Pacheco

El partido requiere de perfiles para ampliar su cobertura en la entidad, dijo Torres Sánchez