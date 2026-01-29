"Amplia posibilidad" de que Aranza Puente B. ingrese al Verde
La expanista ya sostuvo una conversación formal con el secretario general de gobierno
Luego de reunirse con María Aranzazú Puente Bustindui, diputada exintegrante del PAN, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, afirmó que existe "amplia posibilidad" de que la congresista se incorpore al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Celebró la inminente llegada de la legisladora al instituto política oficialista, pues consideró que el Verde Ecologista requiere de todos los perfiles para ampliar su cobertura en la entidad potosina.
"Por supuesto que hablamos de política. Recientemente renunció al Partido Acción Nacional y que se declara diputada sin partido, y existe una amplia posibilidad de que se incorpore al Partido Verde", dijo.
En entrevista, Torres Sánchez matizó que, si bien se trataron los temas partidistas, también se dialogó sobre la agenda legislativa de la diputada, cuyo contenido puede ser coincidente con la del Gobierno del Estado.
"El inicio del período ordinario, es el próximo primero de febrero, entonces hay que tener esa comunicación interinstitucional, hay que ir empatando agendas del estado, lo estamos haciendo con ella y con cualquier otra persona", remató.
Además del PVEM, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (PMC), también extendieron invitaciones a incorporarse a sus respectivas filas partidistas.
