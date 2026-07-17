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Analizan hacer ajuste a reforma impugnada

Por Ana Paula Vázquez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Analizan hacer ajuste a reforma impugnada
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      Apenas tres meses después de aprobar penalizar el delito de "mensajes intimidatorios", el Congreso del Estado ya revisa hacer cambios a la reforma impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que el área jurídica del Poder Legislativo analiza modificar la redacción del tipo penal, aunque rechazó que la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidencie deficiencias en la técnica legislativa.

      El legislador del PVEM explicó que la revisión ya comenzó y alcanzó a la propia impulsora de la reforma, la diputada petista Leticia Vázquez Hernández. "Hay una valoración que se está haciendo por parte del jurídico del Congreso para modificar y no tener la necesidad ni siquiera de llegar a una interpretación de la Corte", afirmó Serrano Cortés.

      Insistió en que las impugnaciones forman parte del proceso de control constitucional y no significan, por sí mismas, que una ley haya sido elaborada de manera incorrecta.

      La revisión ocurre mientras la SCJN analiza la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra el artículo 170 Ter del Código Penal de San Luis Potosí. El organismo sostiene que el delito fue redactado con conceptos ambiguos, como "temor colectivo" y "alteración del orden público", sin establecer parámetros objetivos que delimiten la conducta sancionable.

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      Por separado, Vázquez Hernández defendió que la reforma buscó sancionar la difusión de las llamadas "narcomantas" y proteger a la población frente a ese tipo de mensajes. Sin embargo, reconoció que el Congreso ya valora realizar ajustes antes de que exista una resolución de la Corte.

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