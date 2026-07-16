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Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua

Por Rubén Pacheco

Julio 16, 2026 04:09 p.m.
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Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
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      La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local en San Luis Potosí, informó que, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo para la primera etapa de regularización de títulos de concesión y asignación, a partir del 16 de julio de 2026 inicia este proceso, que permitirá a las personas usuarias actualizar su situación y contar con certeza jurídica sobre el uso del agua.

      El director local de la Conagua, Darío González Castillo, señaló que esta medida representa una oportunidad para que las personas usuarias del agua regularicen su situación jurídica y continúen aprovechando el recurso conforme a la normatividad vigente.

      "Con esta estrategia damos certeza jurídica a las y los usuarios del agua en San Luis Potosí y fortalecemos una gestión más ordenada y sustentable del recurso, en congruencia con el Plan Hídrico Nacional del Gobierno de México", expresó.

      En la primera etapa podrán solicitar la regularización quienes cuenten con títulos de concesión o asignación cuya vigencia haya concluido entre el 1 de enero de 2009 y el 16 de julio de 2026, siempre que no hayan solicitado su prórroga dentro de los plazos establecidos por la Ley.

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      El programa aplica para los usos doméstico, público urbano, agrícola, pecuario, acuacultura o cualquier combinación de estos, y podrán acceder distritos de riego, unidades de riego, ejidos, entidades federativas, municipios y personas físicas con volúmenes iguales o menores a un millón de metros cúbicos anuales.

      Asimismo, quienes cuenten con resoluciones notificadas entre el 1 de abril de 2019 y el 16 de julio de 2026, mediante las cuales, se les haya otorgado un título de concesión o asignación aún no inscrito en el Registro Público Nacional del Agua, podrán solicitar dicho trámite.

      Esta primera etapa de regularización permanecerá vigente del 16 de julio de 2026 al 15 de julio de 2027.

      Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas de la Dirección Local de Conagua en San Luis Potosí, ubicadas en Himno Nacional #2032, colonia Tangamanga, para recibir orientación sobre los requisitos y el proceso de regularización.

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