Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Más de 56 millones de pesos fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
El monto deriva de pagos económicos convenidos entre las partes mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), utilizados para resolver determinados casos sin prolongar el procedimiento penal.
La cifra no representa la totalidad de las reparaciones alcanzadas durante ese periodo, pues algunos convenios incluyeron la restitución, reposición o restauración de bienes y afectaciones, cuyo valor no fue especificado.
Estos mecanismos requieren la aceptación de las partes y permiten establecer acuerdos para resarcir los daños ocasionados, siempre que el tipo de delito y las condiciones legales del caso lo permitan.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo
Aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas
La Fiscalía no informó cuántos asuntos fueron resueltos, el número de víctimas beneficiadas ni qué proporción del monto acordado ya fue pagada.
TE PUEDE INTERESAR:
no te pierdas estas noticias
Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
Pulso Online
Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026
Desglosa Ceepac criterios para considerar "campañas anticipadas"
Ana Paula Vázquez
Las autoridades electorales deben actuar conforme a la normativa y criterios del Tribunal Electoral, explicó Blanco López
Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
Rubén Pacheco
Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua