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Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026

Por Pulso Online

Julio 16, 2026 06:09 p.m.
A
FGE | Los acuerdos superaron los 56 millones de pesos.

FGE | Los acuerdos superaron los 56 millones de pesos.

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      Más de 56 millones de pesos fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

      El monto deriva de pagos económicos convenidos entre las partes mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), utilizados para resolver determinados casos sin prolongar el procedimiento penal.

      La cifra no representa la totalidad de las reparaciones alcanzadas durante ese periodo, pues algunos convenios incluyeron la restitución, reposición o restauración de bienes y afectaciones, cuyo valor no fue especificado.

      Estos mecanismos requieren la aceptación de las partes y permiten establecer acuerdos para resarcir los daños ocasionados, siempre que el tipo de delito y las condiciones legales del caso lo permitan.

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