Analizarían a fondo una reforma a la Ley de Pensiones
En el PRI afirman que están dispuestos a sumarse, siempre y cuando realmente contribuya a resolver la crisis
Tras el anuncio del Ejecutivo estatal sobre una reforma de fondo a la Ley de Pensiones, con la intención de asegurar la viabilidad financiera del sistema y garantizar el pago de jubilaciones y prestaciones a más de 9 mil trabajadores del sector público, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, afirmó que el Legislativo está dispuesto a sumarse, siempre y cuando la propuesta realmente contribuya a resolver la crisis que arrastra la Dirección de Pensiones desde hace años.
Rocha Medina reconoció que el tema es "polémico y delicado", pues los adeudos y desfases han afectado a cientos de trabajadores, en particular a docentes de secundaria y telesecundaria. Señaló que, si la reestructuración planteada por la Secretaría de Finanzas demuestra ser una vía efectiva para dar certeza a los beneficiarios, el Congreso estará en disposición de respaldarla; "si vale la pena y ayuda a resolver el pago a muchos trabajadores, el Congreso debe sumarse", sostuvo.
La legisladora puntualizó que cualquier iniciativa deberá revisarse con detalle, de manera responsable y priorizando el beneficio de quienes dependen del sistema de pensiones. Enfatizó que el análisis será técnico y sin decisiones apresuradas, debido al impacto que puede tener en miles de familias.
Embargará Pensiones a trabajadores deudores
La Ley de Pensiones del Estado, permite afectar y cobrar las deudas del fondo de los burócratas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Respecto al acercamiento institucional, Rocha Medina informó que, hasta el momento, la Secretaría de Finanzas no ha presentado una propuesta formal ante la Directiva del Congreso. No obstante, dijo desconocer si ya existe comunicación con alguna comisión legislativa, por lo que evitó adelantar posturas; "con la mesa directiva no ha habido acercamiento; no quisiera decir mentiras sobre si lo hubo con las comisiones", señaló.
La diputada insistió en que, cuando llegue la iniciativa, el Congreso hará lo correspondiente; estudiarla, trabajarla y, si representa una solución real al problema de pensiones, caminar en conjunto con el Ejecutivo para atender uno de los pendientes financieros más urgentes del estado.
no te pierdas estas noticias
Analizarían a fondo una reforma a la Ley de Pensiones
Samuel Moreno
En el PRI afirman que están dispuestos a sumarse, siempre y cuando realmente contribuya a resolver la crisis
Indígenas de Huasteca rechazan justificación de bloqueo de recursos
Rolando Morales
Bienestar y el INPI atribuyen la falta de dinero a procesos legales promovidos por "personas ajenas"
Hay represión en zona fabril por apoyo a las 40 horas: Frente Nacional
Rolando Morales
Estos mecanismos inhiben la participación a favor de la reforma, dice la organización de trabajadores