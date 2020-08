Anuncia AN consulta a su militancia estatal

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, anunció la pronta realización de una consulta a la militancia de los 58 municipios del estado para definir la forma en que se realizará la elección de candidatos, así como el tema de las alianzas con otros partidos rumbo al 2021.

Este ejercicio, llamado "El PAN Te Consulta", se hará por vía telefónica y usando correo electrónico y redes sociales. Cada cuestionario llevará un registro único del militante para evitar duplicaciones a la hora de concentrar la información de respuesta.

"Será como crear un traje a la medida para los procesos internos. Sabremos a detalle qué es lo que desea la militancia en cada uno de los municipios y zonas del estado, recordando que la militancia es el corazón del partido y sin ella no puede haber nada", expresó el dirigente.

A la consulta mencionada, exclusiva para militantes, le precedió "El PAN Te Escucha", campaña dirigida a la ciudadanía en general.

Por lo que toca al tema de las alianzas, Aguilar Hernández dejó claro que "la principal alianza del PAN será con la sociedad y ningún partido, grande o pequeño, nos va a condicionar. Ya sabemos cuánto vale cada uno, incluyendo a los partidos llamados de la chiquillada, y cuánto valemos nosotros".

Aclaró que hay diálogo constante con otros institutos, pero que lo que se busca evitar, es que las alianzas se decidan en las cúpulas y sin tomar en cuenta el sentir de la militancia y la sociedad.

Del diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona, expresó que la estrategia que él siga para lograr ser candidato a gobernador "no alterará en nada la estrategia que nosotros ya tenemos. Lo que tenemos claro, es que no apoyaremos el triunfo de una persona que no coincide con los ideales de Acción Nacional".