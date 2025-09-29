Anuncia EGC centro estratégico de atención ciudadana

En el marco de su primer Informe de Gobierno de la actual administración municipal, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció la creación del primer Centro de Inteligencia Urbana (CIU) del país, así como los avances para concretar el paso a desnivel en la zona del Saucito.

El edil señaló que el proyecto del Saucito cuenta con un consenso ciudadano cercano al 90 por ciento, así como recursos reservados para iniciar este mismo año: "Tenemos proyecto, tenemos un gran consenso, tenemos recursos y solo esperamos algunos ajustes para arrancar este mismo año", afirmó.

En cuanto al nuevo CIU, destacó que será un espacio especializado en procesar información de servicios municipales, como fugas de agua, luminarias, baches y recolección de basura, mediante el uso de tecnologías como telemática, GPS y fibra óptica. Este centro operará bajo un modelo similar al de los C4, pero enfocado en la atención de nueve servicios municipales prioritarios.

El proyecto tendrá una inversión inicial de 300 millones de pesos, destinada tanto a la construcción del edificio como a la infraestructura tecnológica necesaria, incluida la conexión de fibra óptica.

El inmueble se ubicará en una esquina estratégica junto al Ceepac, en Camino a la Presa en Sierra Leona.

El alcalde adelantó que su expectativa es que para el siguiente informe de gobierno, el CIU ya se encuentre en operaciones.