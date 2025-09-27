logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En reunión con "Alito" se pactó "recuperar al PRI de SLP", dice Galindo

Respecto a su relación con Sara Rocha, destacó que acordaron respaldar su liderazgo

Por Rolando Morales

Septiembre 27, 2025 12:08 p.m.
A
Foto: FB Enrique Galindo

Foto: FB Enrique Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, y con la presidenta estatal, Sara Rocha Medina, encuentro en el que coincidieron en la necesidad de reconstruir al partido en San Luis Potosí.

Galindo explicó en entrevista que el acercamiento fue promovido por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien "tejió" el diálogo con la dirigencia nacional. "Me recibió el presidente con muy buena camaradería, me dijo: hagamos un borrón y cuenta nueva, y empecemos a recuperar el PRI de San Luis Potosí", señaló.

El edil reconoció dijo que la reunión "cambia todo el escenario" con respecto al proceso que se mantenía para formalizar su separación del tricolor. Aseguró que ha recibido mensajes de militantes que ahora sienten "certeza y tranquilidad" tras la convocatoria a la unidad.

Respecto a su relación con Sara Rocha, destacó que ambos acordaron fortalecer al PRI en el estado y respaldar su liderazgo. "El reto es volverle a dar vida al PRI en San Luis Potosí, de la mano de la presidenta Sara Rocha", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo subrayó que, pese al acercamiento con el priismo, se mantiene respaldado por el PAN y el PRD, partidos con los que gobierna en coalición. "Estoy y sigo muy fortalecido con Acción Nacional, es un partido que me acompaña, incluso lo que queda del PRD", puntualizó.

La reunión se interpreta como un intento de la dirigencia nacional por superar las divisiones internas que en meses recientes debilitaron al partido en San Luis Potosí y que llevaron incluso a que el alcalde enfrentara un proceso de expulsión.



TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Admite Seduvop parón en ampliación del bulevar Río Santiago
Admite Seduvop parón en ampliación del bulevar Río Santiago

Admite Seduvop parón en ampliación del bulevar Río Santiago

SLP

Rubén Pacheco

La obra reporta hasta el momento un avance de entre 45 y 50 por ciento.

El IMSS, la instancia con más quejas en la CEDH
El IMSS, la instancia con más quejas en la CEDH

El IMSS, la instancia con más quejas en la CEDH

SLP

Samuel Moreno

Muchos de estos casos son posteriormente canalizados a la Comisión Nacional de DH, dijo Giovanna Argüelles

Comercio no ve motivo de alarma pese al ataque en antro de Carranza
Comercio no ve motivo de alarma pese al ataque en antro de Carranza

Comercio no ve motivo de alarma pese al ataque en antro de Carranza

SLP

Rolando Morales

Se reforzaron los operativos de supervisión, señaló Ángel de la Vega Pineda

Reunión no significa reconciliación con Galindo, dice Sara Rocha
Reunión no significa reconciliación con Galindo, dice Sara Rocha

"Reunión no significa reconciliación con Galindo", dice Sara Rocha

SLP

Ana Paula Vázquez

La diputada centró su mensaje en el respaldo al líder nacional Alejandro Moreno