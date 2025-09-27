En reunión con "Alito" se pactó "recuperar al PRI de SLP", dice Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, y con la presidenta estatal, Sara Rocha Medina, encuentro en el que coincidieron en la necesidad de reconstruir al partido en San Luis Potosí.

Galindo explicó en entrevista que el acercamiento fue promovido por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien "tejió" el diálogo con la dirigencia nacional. "Me recibió el presidente con muy buena camaradería, me dijo: hagamos un borrón y cuenta nueva, y empecemos a recuperar el PRI de San Luis Potosí", señaló.

El edil reconoció dijo que la reunión "cambia todo el escenario" con respecto al proceso que se mantenía para formalizar su separación del tricolor. Aseguró que ha recibido mensajes de militantes que ahora sienten "certeza y tranquilidad" tras la convocatoria a la unidad.

Respecto a su relación con Sara Rocha, destacó que ambos acordaron fortalecer al PRI en el estado y respaldar su liderazgo. "El reto es volverle a dar vida al PRI en San Luis Potosí, de la mano de la presidenta Sara Rocha", afirmó.

Galindo subrayó que, pese al acercamiento con el priismo, se mantiene respaldado por el PAN y el PRD, partidos con los que gobierna en coalición. "Estoy y sigo muy fortalecido con Acción Nacional, es un partido que me acompaña, incluso lo que queda del PRD", puntualizó.

La reunión se interpreta como un intento de la dirigencia nacional por superar las divisiones internas que en meses recientes debilitaron al partido en San Luis Potosí y que llevaron incluso a que el alcalde enfrentara un proceso de expulsión.





