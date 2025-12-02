Anuncia SITTGE marcha por "represión y ahorcamiento financiero"

El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) anunció que realizará una marcha el próximo 5 de diciembre a las cinco de la tarde, partiendo desde el Parque de Morales, para denunciar lo que califican como una política de "represión" y "ahorcamiento financiero" por parte del Gobierno de San Luis Potosí.

La movilización, encabezada por la secretaria general Francisca Reséndiz Lara, será una manifestación pacífica amparada en la Constitución. Sin embargo, anticiparon que algunos trabajadores activos acudirán con el rostro cubierto para evitar posibles represalias en sus áreas laborales; "no es miedo; estamos protegiendo a los compañeros. Este gobierno ha despedido a quienes acuden a asambleas o apoyan actividades del sindicato", afirmó Reséndiz.

Después de anunciar la marcha, la líder sindical detalló que desde 2021 el Gobierno estatal ha retenido todos los apoyos institucionales que por ley corresponden al SITTGE. Señaló que los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025 no han sido cubiertos, lo que calificó como un intento deliberado de asfixiar financieramente al comité y debilitar la organización gremial.

A ello, sumó presuntos despidos en distintas dependencias "por el simple hecho de seguir afiliados al sindicato" o por negarse a firmar cartas de renuncia y documentos en contra de la dirigencia.

Reséndiz Lara también responsabilizó al gobernador de cualquier incidente violento que pudiera registrarse durante la marcha, asegurando que no sería la primera vez que —según sus palabras— el Gobierno recurre a provocadores para justificar detenciones; "sabemos cómo actúan; si algo ocurre, será su responsabilidad", afirmó.