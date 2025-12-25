logo pulso
Anuncian cambios en el gabinete de SGS para el 2026

Por Leonel Mora

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian cambios en el gabinete de SGS para el 2026

El secretario general de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez, descartó más movimientos en el gabinete municipal para el cierre de 2025, pero advirtió, que 2026 será "una oportunidad nueva para seguir mejorando los servicios" y por ende, seguir con las evaluaciones de los servidores públicos especialmente en cuanto a sus resultados y la atención que brindan a la población.

En entrevista, declaró que "efectivamente, se han realizado algunos ajustes al gabinete municipal por instrucciones del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, pero para este cierre del año no se tiene contemplado ningún otro movimiento".

Luego, expresó que, sin duda, el 2026 representa "una oportunidad nueva para seguir mejorando los servicios que presta el Ayuntamiento a las y los ciudadanos, y realizar más cambios o no será como resultado de la evaluación que la misma población nos pide respecto a los funcionarios que forman parte del gobierno de Soledad".

Este diciembre, el Ayuntamiento informó a través de sus canales oficiales, la separación del cargo de dos funcionarios de primer nivel: la contralora interna Beatriz Carranza Betancourt y el oficial mayor Luis Gerardo Ruiz Ibarra, quienes fueron suplidos, respectivamente, por Alma Isabel Loredo Salazar y Bertha Alicia Garay Rodríguez.

El secretario general detalló, que en las evaluaciones "se analizan los resultados de cada oficina en cuanto a trámites, agilizaciones administrativas, la atención personalizada a las y los usuarios y más. Son temas que hay que cubrir y todos estamos sujetos a esa evaluación constante. Se trata de mejorar el desempeño diario para beneficio de la población".

Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"

SLP

El Universal

El Pontífice insta a valorarla en su mensaje navideño

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas durante operativos de cierre de 2025, abarcando diversos delitos.

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

SLP

Redacción

El organismo realiza muestreos y análisis antes de distribuir el agua a la red.

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución