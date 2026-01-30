Anuncian nuevo centro logístico

Desarrolladores de San Luis Potosí preparan un centro logístico que sacará la producción industrial a un punto que evitará el tráfico urbano y permitirá a las empresas mover sus productos hasta un área de bodegas en Santa María del Río.

Esa ubicación permitirá movilizar con mayor rapidez los productos que salgan a exportación hacia Estados Unidos o al sur del continente.

Este centro de transferencia aprovechará la ampliación de proyectos de grupo Meta para la vía paralela de la Carretera 57, que correrá desde los límites con el estado de Guanajuato hasta la Zona Industrial y las carreteras que se dirigen a Nuevo Laredo y a la Ciudad de México.

El protocolo de presentación fue explicado este jueves ante miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El desarrollo del centro logístico se ubica entre la cabecera municipal de Santa María del Río y los límites con el estado de Guanajuato, justo en la zona que kilómetros más adelante incluye la conexión directa con lo que será la nueva carretera paralela a la 57 que conectará con la Zona Industrial, el Libramiento Oriente, el Interpuerto y la salida de Villa de Arista a Matehuala.

Se trata de un área de bodegas de gran capacidad de almacenamiento que ayudará a despresurizar las áreas de inventarios de las empresas ubicadas en la Zona Industrial y en los parques industriales, pero que también ayudará a desahogar la conexión vial con las salidas rápidas hacia los puertos del Golfo de México y el Océano Pacífico, las ciudades de Monterrey, Guadalajara y México y los puntos fronterizos ubicados en Nuevo Laredo, Piedras Negras y Nogales.