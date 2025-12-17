logo pulso
Anuncian relevos en Contraloría y Oficialía Mayor de Soledad

Por Leonel Mora

Diciembre 17, 2025 12:30 p.m.
A
Foto: Gobierno de SDGS

Foto: Gobierno de SDGS

El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez confirmó este miércoles la salida de dos de sus funcionarios de primer nivel, mismos que son los titulares de la Contraloría Interna y de la Oficialía Mayor, aunque no se precisaron los motivos de dichas renuncias. Por lo pronto, al cargo de contralora entró Alma Isabel Loredo Salazar.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó que, en sesión extraordinaria, el Cabildo soledense aprobó el nombramiento de Loredo Salazar como nueva contralora interna, en sustitución de Beatriz Carranza Betancourt.

La nueva titular es licenciada en Derecho y cuenta con diplomados en Derecho, Medicina Legal, Relaciones Individuales de Trabajo y su Defensa ante Tribunales, así como en Derecho Familiar Contemporáneo y Práctica de Derecho Administrativo y Fiscal.

De su trayectoria laboral se informó que tiene experiencia en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas; en el ejercicio como abogada litigante y como auxiliar jurídico en el área de Sindicatura del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

En cuanto al ahora ex oficial mayor, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, se dijo que en la misma sesión extraordinaria del Cabildo se aceptó su renuncia, aunque no se ha revelado aún el nombre de la persona que sustituirá a este funcionario.

