Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia
Esto, pese a que el tema ha sido planteado de manera recurrente
La prohibición de la venta de pirotecnia en San Luis Potosí volvió a quedar fuera de la agenda legislativa, ya que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó que la iniciativa no fue presentada en 2025 y que su posible discusión se aplazará, en el mejor de los escenarios, hasta 2026, pese a que el tema ha sido planteado de manera recurrente en años anteriores.
El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, reconoció que no hubo avances durante el presente año. El retraso se suma a una serie de postergaciones que ya se extienden por al menos tres años, periodo en el que se ha anunciado la intención de impulsar una prohibición sin que exista un proyecto formal ante el Congreso del Estado.
La postura de Protección Civil tiene como base los riesgos asociados al uso de pirotecnia, principalmente durante la temporada decembrina. De acuerdo con la dependencia, los cohetes están relacionados con accidentes graves e incluso fatales, con afectaciones frecuentes en menores de edad, aunque también se reportan lesiones en personas adultas.
Ordaz Flores señaló que dentro del propio estado existen experiencias que muestran la viabilidad de una prohibición, como el caso de Soledad de Graciano Sánchez, donde la venta de pirotecnia está restringida. Consideró que este modelo podría replicarse en otros municipios si se acompaña de estudios y acuerdos previos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mientras la iniciativa estatal continúa sin presentarse, la estrategia de la dependencia ha sido reforzar la regulación de la venta en temporada decembrina. No obstante, la comercialización de cohetes persiste en la mayoría de los municipios, tanto de forma legal como clandestina, en un contexto marcado por la ausencia de una norma general y resultados limitados en la prevención de accidentes.
Se dispara 300% riesgo por la pirotecnia: SS
La S. de Salud desautoriza uso de fuegos artificiales este fin de año
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia
Ana Paula Vázquez
Esto, pese a que el tema ha sido planteado de manera recurrente
Avanza proyecto para ordenar bahías y sitios de taxi: SCT
Samuel Moreno
Autoridades trabajan en conjunto para ordenar los espacios en la ciudad
PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral
Ana Paula Vázquez
Verónica Rodríguez señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un Parlamento Abierto