Raúl Jiménez anota el gol de la victoria del Fulham

Raúl Jiménez cerrará el 2025 de gran manera. El mexicano anotó el gol de la victoria del Fulham, en su visita al West Ham United, en actividad de la Jornada 18 de la Premier League.

Con un cabezazo al minuto 87, Jiménez rompió el cero en un partido carente de emociones y trabado después de un intenso primer tiempo. Derrota que hunde a los Hammers en su lucha por no descender.

Jiménez remató solo y sin problemas dentro del área chica un centro de Harry Wilson, que aprovechó un mal despeje de la zaga local.

Después del gol, West Ham se volcó al frente, pero hasta Raúl hizo labores defensivas para cuidar su victoria, la tercera en fila para los Cottagers que los mantiene en la décima posición.

Con este gol, Jiménez llegó a cuatro tantos en la Premier League, luego de su gol a media semana frente al Nottingham Forest, Además, suma otro en la FA Cup.

El mexicano se confirma como uno de los mejores elementos de la Selección Mexicana, a menos de siete meses para el arranque de la Copa del Mundo 2026.