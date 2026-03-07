Aplicarán operativo vial por fiesta del Señor del Saucito
Habrá cierres en Fray Diego de la Magdalena.
La Policía Vial de la capital implementará este domingo 8 de marzo un operativo de movilidad en la zona de El Saucito, con cierres parciales en avenida Fray Diego de la Magdalena, debido a la celebración de la tradicional Fiesta Patronal del Señor del Saucito.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, el dispositivo se aplicará de las 00:00 a las 24:00 horas, ya que en la zona se instalará comercio y se desarrollarán actividades religiosas que suelen concentrar a numerosos asistentes.
Entre las medidas previstas se contempla el cierre de circulación de norte a sur en Fray Diego de la Magdalena, en el tramo que va de avenida del Sauce a Plan de Ayutla.
Para los automovilistas se habilitarán rutas alternas por las calles San Ángel y Mercurio, con salida hacia avenida Mezquital y posteriormente por calle Sol para reincorporarse nuevamente a Fray Diego de la Magdalena.
También se prevé otro cierre de sur a norte, desde la zona centro hacia El Saucito, en el tramo comprendido entre Camino Antiguo al Saucito y Maclovio Herrera.
En ese caso, las alternativas de circulación serán Vasco de Quiroga, la lateral de Fray Diego de la Magdalena y Camino Antiguo al Saucito, con conexión hacia avenida Adolfo López Mateos, Francisco Villa o avenida del Sauce.
Las autoridades municipales pidieron a los conductores prever sus traslados y atender las indicaciones de los agentes de vialidad, ya que se espera una importante concentración de personas en esta zona del norte de la ciudad.
