Aprietan a empresas por seguridad industrial

El Gobierno del Estado aseguró que reforzará un plan estratégico de prevención y seguridad en el sector industrial, con el objetivo de que las empresas cumplan la normatividad, mantengan capacitación constante y fortalezcan sus medidas internas.

De acuerdo con la administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, la estrategia será implementada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que plantea homologar criterios, actualizar lineamientos y agilizar trámites en la materia.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, expuso que el plan se mantendrá de forma permanente y se desarrolla en coordinación con el sector industrial, tras una reunión con integrantes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial.

Según lo planteado por la autoridad, la nueva Ley del Sistema de Protección Civil del Estado establece que las empresas deben contar con un Programa Interno actualizado y realizar al menos dos simulacros al año, ahora como requisito legal.

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La CEPC indicó que estos ejercicios permitirían detectar fallas en los planes de emergencia y mejorar la capacitación de brigadas internas.

Ordaz Flores señaló que la intención es evitar hechos como el incendio registrado en Polímeros Nacionales.