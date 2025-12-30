Aprobación de "Ley Gobernadora" no cierra el debate: consejera

La reforma electoral que obligará a los partidos a postular únicamente a mujeres para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 avanzó en el Congreso sin el debate profundo que se esperaba para una decisión de ese calibre, consideró la integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Graciela Díaz Vázquez, quien reconoció que la rapidez del proceso legislativo sorprendió incluso al órgano electoral.

Señaló que desde el ámbito técnico se anticipaba una discusión amplia entre las distintas fuerzas políticas, debido al impacto que la medida tendrá en el proceso electoral, aunque aclaró que la forma en que el Congreso conduce sus deliberaciones corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

"Yo me siento sorprendida frente a justo que no hubiera existido un tramo de discusio´n profunda por parte de todas las fuerzas poli´ticas, justo lo que nosotros coloca´bamos era el intere´s del Consejo Estatal Electoral de que existiera una discusio´n por parte de las representaciones poli´ticas que naturalmente esta´n en el Legislativo para la configuracio´n de una norma", comentó.

Díaz Vázquez sostuvo que la aprobación acelerada de la reforma no ha cerrado la discusión de fondo, ya que el tema se mantiene activo en el espacio público, con posicionamientos de actores políticos, sectores empresariales y la ciudadanía, además de que a nivel nacional ya se plantea la revisión de su constitucionalidad, lo que podría llevar el tema a tribunales.

Frente a las críticas que acusan al Ceepac de actuar alineado con intereses del Poder Ejecutivo, la consejera rechazó esa versión y argumentó que la iniciativa presentada al Congreso fue resultado de un análisis técnico desarrollado durante aproximadamente un año, basado en el principio de paridad sustantiva y no en coyunturas políticas.

"Nosotros habi´amos comenzado el trabajo desde mucho antes y lo que nosotros presentamos es el resultado de ana´lisis te´cnicos de lo que implica para las mujeres la paridad sustantiva", sostuvo.