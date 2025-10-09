logo pulso
Aprovechan baches para robos en la ZI

Reportan industriales este modus operandi a la Guardia Nacional, dice el presidente de la UUZI

Por Martín Rodríguez

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Robos de camiones a la salida de las empresas y en las calles más maltratadas y con baches, fueron los incidentes en materia de inseguridad más reportados a funcionarios de la Guardia Nacional por parte de representantes de empresarios de la Zona Industrial que asistieron a un encuentro con la corporación federal.

Mario González, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), indicó que por lo que respecta a los robos, estos se dan dentro del propio polígono de la Zona Industrial. Por lo general, señaló, los malhechores interceptan a los camiones y le cierran el paso con otros vehículos para robar su carga.

Reveló que, en respuesta, la GN les informó a los industriales que dividirá a sus fuerzas en sectores para que la autoridad municipal, la administración estatal y el Gobierno Federal tomen cada uno un sector y supervisen caravanas de tráilers para que puedan ser vigiladas por patrullas.

Mario González anunció que la GN también recabará información de las empresas y las cámaras empresariales para generar estrategias que disminuyan la incidencia delictiva.

Por ahora, indicó el líder empresarial, “lo que más preocupa a los industriales es el robo a camiones pesados que transportan acero, electrodomésticos, alimentos y otros productos” que los ladrones consideran de valor, y por lo general los asaltantes los roban en el exterior de las empresas de la ZI.

