Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que los operativos de vigilancia dirigidos a motociclistas han permitido detectar diversas irregularidades y prevenir delitos en San Luis Potosí.

Durante la última semana, explicó, se aplicaron alrededor de 265 infracciones tanto a automovilistas como a motociclistas, aunque aclaró que no se identificaron menores de edad conduciendo, lo que consideró un avance derivado de las acciones preventivas.

Villa Gutiérrez destacó que las principales faltas que se registran en motociclistas son la circulación sin placas y sin casco, por lo que la corporación mantiene una presencia constante en distintos puntos de la ciudad. “Aquí es donde estamos reforzando el tema de la presencia, una a manera preventiva, y a su vez operativa en el tema del reglamento de tránsito”, señaló.

El funcionario subrayó que este tipo de revisiones también han permitido detectar vehículos con reporte de robo. “Dentro de los resultados del fin de semana fueron aseguradas 31 personas, de las cuales cuatro estaban en motocicletas con reporte de robo vigente, algunos de septiembre. Y fue precisamente por la conducción sin placas como se logró su localización”, indicó.

Sobre el creciente número de motocicletas en la ciudad y comunidades como La Pila o Peñasco, Villa Gutiérrez descartó que se trate de una sobrepoblación, aunque reconoció que el uso de este medio de transporte se ha popularizado debido a su bajo costo y accesibilidad. Sin embargo, advirtió que en muchos casos no se cumple con las condiciones mínimas de seguridad o documentación. “Hemos visto hasta cuatro personas en una misma moto, dos adultos y dos menores, algo que no está permitido; las motocicletas son de dos plazas y hay que respetarlo”, enfatizó.

Finalmente, el jefe policiaco consideró necesario reforzar la cultura vial y la capacitación de los conductores, más que crear nuevas leyes. Recordó que la dependencia ofrece cursos teóricos y prácticos mensuales para aspirantes a licencia de manejo, con una participación de entre 80 y 100 personas, donde se abordan temas como seguridad vehicular y reglamento de tránsito. “Es esencial que la gente conozca sus obligaciones al momento de subirse a una motocicleta o a un vehículo”, concluyó.