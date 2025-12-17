Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aprobó este miércoles en sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU) el presupuesto de ingresos y egresos que ejercerá en 2026. El proyecto asciende a 3 mil 996 millones de pesos.

Respecto al presupuesto de ingresos, éste quedará integrado de la siguiente manera: 2 mil 559 millones de pesos provenientes de la Federación; 506 millones del gobierno estatal cuyo origen es el Ramo 28 federal y 15 millones de otras fuentes locales; además de una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios y autogenerados.

Lo aprobado por el CDU, se contrapone al recorte que el Congreso impuso a la partida propuesta por el Ejecutivo de 521 millones de pesos a la UASLP, que finalmente quedó en 320 millones de pesos establecidos en la versión definitiva del presupuesto 2026.

Sobre la incorporación de nuevos programas educativos a la oferta de la UASLP, las y los consejeros avalaron la apertura de la Licenciatura en Administración de Tecnologías Empresariales, modalidad híbrida, en la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, campus Salinas y la Licenciatura en Producción Audiovisual Multiplataforma, modalidad mixta, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, durante la sesión, que presidieron el rector, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra y el secretario general, maestro Federico Arturo Garza Herrera, se informó que debido a la recepción del juicio de amparo interpuesto por el Edgar Durón Puente, se retiró de la orden del día la votación en el CDU de la persona para ocupar la dirección de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.