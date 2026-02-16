Aprueban crear Fiscalía Especializada en Desaparición

Por unanimidad, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que crea la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Detalles sobre la creación y funciones de la Fiscalía Especializada

La presidenta de la comisión, la diputada Leticia Vázquez Hernández, informó que esta nueva área contará con recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos 2026, aprobado previamente por el Pleno en diciembre, para permitir su implementación dentro de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con lo expuesto en sesión, la Fiscalía Especializada tendrá las atribuciones previstas en la legislación federal en la materia, así como en la Ley estatal sobre desaparición forzada y en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.

"El nombramiento estará a cargo de la Fiscalía General del Estado, deberá ser una persona con la experiencia y el perfil suficiente", señaló la legisladora, al considerar que se trata de un tema "sensible" y un primer paso frente a la demanda de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El dictamen establece que la nueva Fiscalía deberá contar con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados, además de áreas como: Unidad Especializada de Investigación; Unidad de Análisis de Contexto; Unidades de Atención y Seguimiento a Víctimas; Unidad de Búsqueda Inmediata y de Larga Data, y un área especializada en delitos cibernéticos.

Participación de legisladores y próximos pasos legislativos

También prevé personal ministerial, policial y pericial con perfiles avalados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como capacitación obligatoria.

En la reunión participaron las diputadas Gabriela López Torres, Gabriela Martínez Vázquez, los legisladores Rubén Guajardo Barrera y Carlos Arreola Mallol, además de la maestra Edith Pérez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

El dictamen reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la legislación estatal en materia de desaparición, y será turnado al Pleno para su votación definitiva.