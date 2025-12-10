Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

El Consejo de Ciudades Hermanas aprobó este miércoles tres nuevos hermanamientos de San Luis Potosí con Sevilla (España), Colima (Colima) y San Nicolás de los Garza (Nuevo León), durante una sesión encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos y con la participación del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, estos acuerdos buscan abrir líneas de trabajo en intercambio académico, colaboración cultural, proyectos urbanos, movilidad, promoción turística y vínculos con instituciones educativas y sectores productivos de cada ciudad.

El alcalde señaló que los nuevos hermanamientos forman parte de la estrategia para ampliar la presencia internacional del municipio. En la sesión, explicó que se pretende desarrollar proyectos conjuntos en temas de innovación, desarrollo urbano y sostenibilidad.

El rector de la UASLP destacó que estos convenios pueden derivar en oportunidades para la comunidad universitaria y en fortalecer redes de cooperación entre San Luis Potosí y las ciudades asociadas.

Con estas aprobaciones, el Consejo de Ciudades Hermanas suma nuevos acuerdos dentro de la política municipal de cooperación internacional.