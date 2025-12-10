logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

Rector de la UASLP destaca oportunidades para la comunidad universitaria con estos convenios

Por Pulso Online

Diciembre 10, 2025 05:19 p.m.
A
Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

El Consejo de Ciudades Hermanas aprobó este miércoles tres nuevos hermanamientos de San Luis Potosí con Sevilla (España), Colima (Colima) y San Nicolás de los Garza (Nuevo León), durante una sesión encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos y con la participación del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, estos acuerdos buscan abrir líneas de trabajo en intercambio académico, colaboración cultural, proyectos urbanos, movilidad, promoción turística y vínculos con instituciones educativas y sectores productivos de cada ciudad.

El alcalde señaló que los nuevos hermanamientos forman parte de la estrategia para ampliar la presencia internacional del municipio. En la sesión, explicó que se pretende desarrollar proyectos conjuntos en temas de innovación, desarrollo urbano y sostenibilidad.

El rector de la UASLP destacó que estos convenios pueden derivar en oportunidades para la comunidad universitaria y en fortalecer redes de cooperación entre San Luis Potosí y las ciudades asociadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con estas aprobaciones, el Consejo de Ciudades Hermanas suma nuevos acuerdos dentro de la política municipal de cooperación internacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital
Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

SLP

Pulso Online

Rector de la UASLP destaca oportunidades para la comunidad universitaria con estos convenios

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela
Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

SLP

AP

Acciones de EEUU en la región generan controversia y escrutinio en el Congreso

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP
Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

SLP

Redacción

El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.

Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE
Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE

Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE

SLP

Rubén Pacheco

Incluso, aseguró que hay delincuentes que financian panfletos o portales informativos