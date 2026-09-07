Arquidiócesis conmemoró la Guerra Cristera

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GUANAJUATO.- Más de 1 mil 800 feligreses de diversas parroquias de la provincia de la Arquidiócesis de San Luis Potosí participaron en un acto religioso masivo para conmemorar el centenario de las acciones que provocaron los mártires cristeros.

Los creyentes encabezados por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe viajaron hasta Silao para participar en la ceremonia religiosa y peregrinación y visita al Cristo Rey que se erige en la cima del Cerro del Cubilete, en las proximidades de la carretera Silao-Guanajuato.

En el lugar, los creyentes potosinos oraron por los mártires de la Guerra Cristera, pero también por la paz. Durante la ceremonia y reunión de los católicos, el arzobispo Cavazos Arizpe llamó a buscar el bien y que ese bien se traduzca en la oración por los anhelos de las personas de buena voluntad, esa que se encuentra en el corazón de todos quienes acudieron al pie de la imagen de Cristo Rey para orar y recordar a los caídos en la época cristera.