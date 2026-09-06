logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

Tienen que reportar cualquier tipo de abuso o maltrato; las omisiones podrán ser sancionadas.

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2026 01:56 p.m.
A
Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación que obliga al personal de los planteles a denunciar inmediatamente cualquier hecho, sospecha o indicio de violencia contra integrantes de la comunidad educativa.

      La disposición será aplicable a docentes, directivos y trabajadores administrativos cuando tengan conocimiento de posibles casos de abuso sexual, maltrato u otras formas de violencia ocurridas en los entornos escolar, familiar o comunitario.

      Las denuncias deberán presentarse ante las autoridades de procuración de justicia y atender los protocolos que se establezcan para proteger a las víctimas.

      La reforma también contempla sanciones penales y administrativas para quienes incumplan esta obligación, aunque el comunicado del Congreso no especifica las penas o medidas aplicables.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los protocolos serán elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación del Gobierno estatal, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

      La iniciativa fue presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien argumentó que la legislación y los protocolos vigentes no establecían claramente la obligación de denunciar, situación que podía retrasar la intervención de las autoridades.

      El legislador sostuvo que la modificación permitirá establecer una ruta de actuación para el personal escolar y coordinar la respuesta de las instituciones educativas con las dependencias encargadas de investigar los casos y proteger a niñas, niños y adolescentes.

      LEA TAMBIÉN

      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

      Personal de la Guardia Civil Estatal impartió pláticas preventivas

      El boletín legislativo no informó el resultado de la votación, la fecha prevista para la publicación de la reforma ni el plazo para elaborar los nuevos protocolos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos
      San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

      San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Uno de los principales retos es la negativa familiar tras la manifestación en vida de donación.

      Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos
      Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

      Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

      SLP

      Pulso Online

      Tienen que reportar cualquier tipo de abuso o maltrato; las omisiones podrán ser sancionadas.

      Autorizarían retiro de 30 árboles en Morales
      Autorizarían retiro de 30 árboles en Morales

      Autorizarían retiro de 30 árboles en Morales

      SLP

      Rolando Morales

      La presencia de plagas y enfermedades afecta árboles en San Luis Potosí, con acciones preventivas en marcha.

      Intervienen la carretera 22 entre Zaragoza y la vía a Rioverde
      Intervienen la carretera 22 entre Zaragoza y la vía a Rioverde

      Intervienen la carretera 22 entre Zaragoza y la vía a Rioverde

      SLP

      PULSO

      El reporte oficial sólo detalla las labores en ejecución y no precisa longitud, inversión ni porcentaje de progreso.