Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

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San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Educación que obliga al personal de los planteles a denunciar inmediatamente cualquier hecho, sospecha o indicio de violencia contra integrantes de la comunidad educativa.

La disposición será aplicable a docentes, directivos y trabajadores administrativos cuando tengan conocimiento de posibles casos de abuso sexual, maltrato u otras formas de violencia ocurridas en los entornos escolar, familiar o comunitario.

Las denuncias deberán presentarse ante las autoridades de procuración de justicia y atender los protocolos que se establezcan para proteger a las víctimas.

La reforma también contempla sanciones penales y administrativas para quienes incumplan esta obligación, aunque el comunicado del Congreso no especifica las penas o medidas aplicables.

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Los protocolos serán elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación del Gobierno estatal, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien argumentó que la legislación y los protocolos vigentes no establecían claramente la obligación de denunciar, situación que podía retrasar la intervención de las autoridades.

El legislador sostuvo que la modificación permitirá establecer una ruta de actuación para el personal escolar y coordinar la respuesta de las instituciones educativas con las dependencias encargadas de investigar los casos y proteger a niñas, niños y adolescentes.

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El boletín legislativo no informó el resultado de la votación, la fecha prevista para la publicación de la reforma ni el plazo para elaborar los nuevos protocolos.