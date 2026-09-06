Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro

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Se pretende que el proyecto federal del tren de pasajeros proveniente del centro del país, tenga una conexión con la estación de transferencia de la Red Metro, localizada en la zona industrial, informó Araceli Martínez Acosta titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado,

En su reciente visita a la capital potosina para presentar su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, actualizó que se le da seguimiento al desarrollo del proyecto ferroviario que pasará por San Luis Potosí.

La funcionaria estatal refirió que actualmente la dependencia estatal mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Derivado de ello, Martínez Acosta precisó que el 90 por ciento de la red ferroviaria toma en cuenta las paralelas ya existentes en territorio potosino.

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Reportó que, en una reciente visita del personal de la ATTRAPI, se llevó a cabo un recorrido por el Museo del ferrocarril, el centro histórico y la zona de transferencia de la Red Metro, ubicada en la zona industrial.

Consideró que la reactivación de este sistema de transporte de movilidad colectiva, permitirá detonar el desarrollo económico de los municipios de la zona altiplano y la capital potosina.

"Ahí estamos trabajando de la mano con el enlace de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la ATTRAPI", concluyó.