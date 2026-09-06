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Perros robot apoyan vigilancia en SLP

Guardia Civil Estatal y C5 utilizan perros robots para identificar vehículos con reporte de robo.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 06, 2026 02:24 p.m.
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Perros robot apoyan vigilancia en SLP
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      Los perros robots que recientemente se adquirieron no solo están de exhibición, sino que ya realizan funciones operativas para colaborar con la Guardia Civil Estatal (GCE), informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP)..

      En semanas anteriores, se dio a conocer que los dispositivos estaban presentes en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde su funcionalidad consistía en exhibir su funcionalidad y realizar acrobacias para los asistentes.

      La funcionaria estatal refirió que, en la actualidad tienen presencia en centros comerciales de la zona metropolitana, en los partidos del Atlético de San Luis y en los Puntos de Atención Ciudadana (PAC).

      Explicó que el Secretariado Ejecutivo adquirió cuatro equipos tecnológicos y antes de que concluya el 2026 comprará otros cuatro, cuya tecnología será de gran utilidad para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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      Adelantó que el próximo año con el financiamiento en materia de seguridad pública,  el Gobierno  del Estado adquirirá más caninos robotizados.

      Proal Huerta describió que durante los operativos en las inmediaciones y el estacionamiento de la Fenapo, derivado del sistema Reconocimiento de Placas de Vehículos (LPR, por sus siglas en inglés) que tienen, identificaron automóviles con reporte de robo, 

      "No son de exhibición únicamente. Sí los está utilizando, tanto la Guardia Civil Estatal como el equipo del C5 (i2) para monitorear", defendió.

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