Arranca el Cobach con revisión aleatoria de mochilas

Luego que un estudiante de 15 años de edad en una preparatoria particular de Michoacán mató a dos maestras al interior de las instalaciones educativas, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach), reiteró que se aplican medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los alumnos, docentes y padres de familia.

El directivo refirió que, desde hace algunas semanas se instalaron cámaras de videovigilancia al interior de los salones en los planteles tipo C, es decir, los de mayor capacidad de población estudiantil.

Explicó que la medida se implementa con el objetivo de conocer la convivencia entre el alumnado, generar aclaraciones en caso de conflictos e inhibir conductas de violencia.

Aunado a ello destacó que este lunes inició el programa de revisión aleatorio de mochilas denominado Mochila de la Paz, esquema permanente en los 71 planteles para detectar objetos que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

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Explicó que previo al desarrollo de ambas estrategias, los Comités de Seguridad Escolar sesionaron para valorar la aplicación del protocolo de seguridad escolar, en cuyas mesas colegiadas integradas por directivos y padres de familia, se establece el consentimiento para las revisiones.

"Aquí en el Colegio de Bachilleres, el compromiso es brindar mayor seguridad a las y los jóvenes, y también brindar más tranquilidad a los padres de familia", remató.