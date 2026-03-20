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Regresará operativo Mochila en Cobach 06

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Regresará operativo Mochila en Cobach 06

CIUDAD VALLES.- Regresarán los operativos mochila en el Cobach 06, para mantener más control sobre objetos ilícitos o posibles estupefacientes, de acuerdo con el director de esta escuela, Óscar Lara Lara.

Bajo la supervisión del director general de los Colegios de Bachilleres del Estado, Ricardo Centeno Trejo, el plantel de Valles presentó el proyecto de revisión de útiles escolares siguiendo el protocolo de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Dijo que en el transcurso de los próximos días enviarán un oficio a los padres de familia para avisarles que habrá revisiones más continuas.

Dijo que en caso de encontrar algún objeto o sustancia prohibida, se hablará con los paterfamilias y se les recomendará ir al Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) con la finalidad de ayudar al estudiante y que se reintegre a sus actividades y a su derecho a estudiar.

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