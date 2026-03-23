Arranca el operativo de Semana Santa en la Capital

El Gobierno Municipal de San Luis Capital puso en marcha el operativo "Semana Santa 2026" con un despliegue integral de seguridad, servicios y atención ciudadana, desde la Plaza de Fundadores en un acto encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos quien subrayó que "en la semana más importante para la ciudad, está todo listo para recibir a turistas y a las potosinas y potosinos, a quienes garantizaremos servicios públicos eficientes para alcanzar por quinto año consecutivo un saldo blanco".

El presidente municipal destacó que se prevé la llegada de más de 300 mil visitantes, incluidos turistas de al menos 35 países como Estados Unidos, España y Colombia, por lo que reiteró el compromiso de ofrecer una ciudad segura no solo en el Centro Histórico, sino en todo el municipio, además de invitar a disfrutar los más de 110 eventos del Festival San Luis en Primavera.

El operativo contempla la participación del 100 por ciento del estado de fuerza de la Policía de la Capital, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana, además de diversas áreas municipales como Servicios Municipales, Ecología, Comercio y la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

Durante esta estrategia, se reforzará la vigilancia en espacios públicos y en el primer cuadro de la ciudad con agrupamientos especiales como "Centinelas" y unidades tácticas, además de mantener operativos por cuadrantes en colonias. También se habilitará un módulo de videovigilancia en el exterior de Palacio Municipal para brindar atención inmediata a visitantes y ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que la ciudad está preparada para recibir al turismo con orden y tranquilidad, gracias a la coordinación interinstitucional: "el 100 por ciento del personal operativo estará al servicio de la ciudadanía, garantizando paz social".

tanto en el Centro Histórico como en toda la Capital".

Por su parte, la directora de Turismo, Claudia Peralta Antiga, informó que se espera una ocupación turística importante, con un 80 por ciento de visitantes nacionales y 20 por ciento internacionales, impulsados por la oferta religiosa, cultural y deportiva, además de destacar el carácter inclusivo del Festival San Luis en Primavera. En el arranque del operativo estuvieron presentes Mónica Heredia, presidenta de Nuestro Centro y del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Miguel Ángel Hernández Calvillo, secretario técnico de la Mesa Regional de Paz; Jesús Arvizo Castillo, representante de la Fiscalía General de la República; el coronel Elías Ruiz Aldaco, representante de la Guardia Nacional en San Luis Potosí; el coronel Gibrán Jalil Díaz del Castillo, representante de la 12 Zona Militar; Adolfo Benavente Duque, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos; y Ferdinand Moctezuma, representante de la Cruz Roja Mexicana, además de integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal.