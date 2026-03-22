Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

El presupuesto de egresos 2026 no considera una partida específica para el rubro de laudos, por lo tanto, cada institución y dependencia debe de hacerse responsable de sus propias economías, dijo Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Aclaró lo anterior luego que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) informó que solicitó a la Sefin, una ampliación presupuestal cercana a los 5 millones de pesos para cubrir laudos laborales.

"Cada una de las dependencias tiene su presupuesto y es de libre disposición. Ellos pueden destinar a ciertos rubros como el pago de laudos, porque no hay una partida. Sii ustedes analizan el presupuesto que fue publicado por el Congreso y autorizado. No hay una partida de laudos; cada dependencia tiene que hacerse cargo de sus propias economías", enfatizó.

Precisó que hasta el momento no ha sostenido ninguna reunión con la magistrada presidente Denisse Adriana porras Guerrero, sin embargo, dijo estar dispuesta a entablar diálogo para conocer el planteamiento financiero.

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García Vidal exteriorizó que, por el momento no hay ampliaciones presupuestales para las instituciones de la administración estatal, toda vez todo el sistema orgánico cuenta con su presupuesto.

"Presupuestalmente ahora sí que para los números....primero tienen que agotarse el presupuesto asignado y posteriormente se les da este... ya se hace una ampliación", complementó.