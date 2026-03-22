Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

Se hace una atenta invita a la población potosina a participar de forma altruista en la donación de sangre en las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, con el objetivo de salvar vidas en pacientes en terapias intensivas, urgencias y cirugías que se encuentran internados en diversos hospitales de esta entidad.

Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, ubicado en Coronel Ontañón, Barrio de San Sebastián, Mpio. de San Luis Potosí, S.L.P. en un horario de 08:00 A.M. a 11:00 A.M., los días 23, 24 y 26 de marzo de 2026.

Es un procedimiento seguro y controlado que dura entre 8 y 10 minutos, donde se extrae aproximadamente medio litro de sangre, los requisitos generales para donar sangre son:

Tener entre 17 y 65 años de edad. Pesar como mínimo 50 Kg. Estar en buen estado de salud general. No haber padecido enfermedades graves o transmisibles por sangre. Acudir con identificación oficial y presentarse con ayuno ligero (según las indicaciones).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El proceso incluye una plática informativa, llenado de formato, revisión médica (peso, presión, talla) y una pequeña muestra para asegurar la idoneidad del donante. Se invita a la ciudadanía a acercarse a este nosocomio para apoyar en las necesidades médicas de los pacientes.