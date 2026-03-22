SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

Las deficiencias en la operación del transporte público urbano, particularmente en la frecuencia de paso y tiempos de espera, han comenzado a afectar de manera más evidente a la comunidad estudiantil, lo que ha encendido alertas en la autoridad estatal.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, reconoció que diversas rutas presentan rezagos frente a la demanda actual, situación que se refleja en retrasos recurrentes, sobre todo en los trayectos hacia instituciones de educación superior.

Ante este escenario, informó que se llevarán a cabo ajustes operativos en rutas y horarios, con el propósito de mejorar la cobertura y reducir los tiempos de traslado para los usuarios, en especial para estudiantes.

Como parte de la estrategia, se contempla la conformación de comités de movilidad en los que participen directamente los usuarios, a fin de identificar las zonas con mayores deficiencias y plantear soluciones específicas, como la incorporación de más unidades en los corredores con mayor saturación.

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De manera paralela, la funcionaria destacó la coordinación con instituciones educativas, entre ellas la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, así como el trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el objetivo de alinear el servicio de transporte a los horarios académicos.

Asimismo, adelantó que este diagnóstico también incluirá a universidades privadas, con la finalidad de evitar la sobrecarga en rutas estratégicas y avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente en la zona metropolitana.