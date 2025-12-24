Arranca Operativo Cohetón 2025 para prevenir venta ilegal de pirotecnia en SLP

La Guardia Civil Estatal participa en el Operativo Cohetón 2025, un dispositivo de seguridad y prevención que busca evitar la venta, almacenamiento y uso ilegal de pirotecnia durante las fiestas decembrinas y de fin de año en San Luis Potosí.

El banderazo de arranque se realizó en la Estación Central de Bomberos, en la capital potosina, con la participación de autoridades estatales, federales y municipales. En representación del titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Jesús Juárez Hernández, acudió el comandante de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García.

El operativo se desarrollará en cinco cuadrantes del estado, donde se supervisará que los puntos de venta cuenten con permisos vigentes y medidas de seguridad, conforme a la normatividad de Comercio Municipal. Además, se realizarán revisiones para detectar viviendas o inmuebles utilizados como bodegas clandestinas para el almacenamiento de artefactos explosivos.

En estas acciones participan de manera coordinada la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano, policías municipales, Protección Civil Estatal y Municipal, Comercio, el Heroico Cuerpo de Bomberos y sociedad civil. Bomberos informó que mantendrá presencia operativa en campo y atención permanente a reportes a través de la Línea de Emergencias 9-1-1.

El dispositivo inició la mañana de este 24 de diciembre y concluirá el 1 de enero de 2026, con especial atención en puntos identificados como probables espacios de comercialización ilegal. Entre los productos prohibidos se encuentran artefactos como vampiro, paloma especial, pata de mula, crisantemo, la mole, súper huevo, cartón especial, garra, cohetón vara, pitbull y grito de satanás, los cuales serán decomisados de inmediato, además de la clausura del punto de venta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhortó a la población a denunciar cualquier bodega clandestina o vivienda utilizada para almacenar pirotecnia, al tratarse de un hecho constitutivo de delito que representa un riesgo para quienes la manejan y para la población en general.