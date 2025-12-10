Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE
Incluso, aseguró que hay delincuentes que financian panfletos o portales informativos
Después de arrancar la construcción de uno de los 15 puntos de revisión y atención ciudadana de la Guardia Civil Estatal (GCE), en Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recriminó que panfletos o portales informativos que, consideró, se oponen a este tipo de medidas de seguridad pública.
El mandatario estatal acusó que hay integrantes de la delincuencia que financiarían a ciertos "personajes" para publicar columnas o noticias, con el objetivo de dañar a las instituciones.
Añadió que el trabajo de los delincuentes es transgredir a las fuerzas del orden, es decir, desde la Guardia civil Estatal hasta el Ejército mexicano y "aquí en San Luis Potosí no lo vamos a permitir", advirtió.
"De repente se suscitan comentarios en algunos panfletos o en algunos portales, donde no quieren que se pongan estos puntos de revisión (...) no vamos a parar de construir seguridad por cierto personajes de panfletos o portales que quieran dañar las instituciones", criticó.
Por ello, Gallardo Cardona urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE), actuar contra aquellos personajes que se dedican a "darle mala fama" a las corporaciones de seguridad.
"Algunos son un poco incómodos por la delincuencia que tienen algunos vecinos de nosotros, y es por eso que ahora vamos a revisar a todas las personas que vengan de los estados vecinos", concluyó.
Galindo niega tintes mediáticos en gira con el gobernador
Enrique Galindo Ceballos explica su presencia en la gira junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y acciones ante la emergencia por lluvias.
