Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE

Después de arrancar la construcción de uno de los 15 puntos de revisión y atención ciudadana de la Guardia Civil Estatal (GCE), en Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recriminó que panfletos o portales informativos que, consideró, se oponen a este tipo de medidas de seguridad pública.

El mandatario estatal acusó que hay integrantes de la delincuencia que financiarían a ciertos "personajes" para publicar columnas o noticias, con el objetivo de dañar a las instituciones.

Añadió que el trabajo de los delincuentes es transgredir a las fuerzas del orden, es decir, desde la Guardia civil Estatal hasta el Ejército mexicano y "aquí en San Luis Potosí no lo vamos a permitir", advirtió.

"De repente se suscitan comentarios en algunos panfletos o en algunos portales, donde no quieren que se pongan estos puntos de revisión (...) no vamos a parar de construir seguridad por cierto personajes de panfletos o portales que quieran dañar las instituciones", criticó.

Por ello, Gallardo Cardona urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE), actuar contra aquellos personajes que se dedican a "darle mala fama" a las corporaciones de seguridad.

"Algunos son un poco incómodos por la delincuencia que tienen algunos vecinos de nosotros, y es por eso que ahora vamos a revisar a todas las personas que vengan de los estados vecinos", concluyó.