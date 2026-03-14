Arreola defiende "austeridad" en el Congreso

El diputado Carlos Arreola Mallol, de Morena, defendió el gasto del Congreso de San Luis Potosí y rechazó que el Legislativo estatal sea de los más caros del país, luego de los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el costo de los congresos locales.

El posicionamiento surge después de que la presidenta anunciara que enviará a la Cámara de Diputados de México una reforma electoral que busca establecer límites al financiamiento de legislaturas estatales y ayuntamientos, además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Gobierno federal, cada integrante del Congreso potosino representa un costo anual superior a 12 millones de pesos, cifra que coloca al Legislativo estatal en la mitad de la tabla nacional en gasto por diputado.

El Congreso potosino está integrado por 27 legisladoras y legisladores, cuenta con un presupuesto anual superior a 326 millones de pesos: "Hay congresos que son tres veces más caros que el de San Luis Potosí. Nosotros en algún momento hicimos modificaciones, pero esto no viene de ahora, viene ya también de varias legislaturas anteriores donde ya hubo algunos recortes, donde ya ha habido medidas de austeridad. Antes había, por ejemplo, una bolsa que los diputados disponían para apoyos legislativos, para gente, contrafactura y este tipo de cosas que ya no se tienen", señaló.

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Ante estos datos, Arreola Mallol sostuvo que el gasto no puede evaluarse únicamente a partir del costo por legislador y afirmó que en legislaturas pasadas se aplicaron recortes y se eliminaron recursos discrecionales para los diputados, por lo que consideró que el Congreso local ya opera bajo un esquema de austeridad frente a otras entidades.