Artes y Oficios difunde entre alumnas medidas de seguridad

Como parte de las acciones preventivas en favor de las mujeres, la Escuela de Artes y Oficios "Los Infante", localizada en la calle Nicolás Zapata, mantiene una campaña de recomendaciones de seguridad para el alumnado femenino.

En diferentes puntos al interior del complejo educativo, la dirección colocó anuncios con las leyendas "Alerta de Género Ciudadana en San Luis Potosí", acompañada con la frase "Cuídate y no te calles".

Los cuadros ubicados principalmente en pasillos y entradas contienen las siguientes sugerencias; No usar audifonos mientras caminas; evitar salir sola a altas horas de la noche; tratar de estar siempre acompañada; evade o evita personas sospechosas y más cuando están en grupos.

Asimismo, no proporcionar información de calles, ubicaciones a desconocidos si te lo preguntan; no agregar en Facebook u otras redes sociales que no conozcas a personas desconocidas; y avisar en dónde vas a estar a tus familiares cercanos.

Al respecto, Laurice Izaguirre Carrillo, directora del plantel, reveló que hace tres años hubo reportes de presencia de hombres exhibicionistas en los alrededores del complejo, quienes tras la intervención de la policía dejaron de acosar a las estudiantes.

"Nosotros la indicación que tenemos ahorita, por lo mismo de la situación de los padres que ya no les gusta que haya la disciplina que había antes, tenemos que mantener las puertas abiertas, entonces ya lo que nos queda a nosotros, pues es estar preocupados porque nuestras áreas sean seguras", expresó.