Arremete CO en contra de los diputados

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El portazo en la nariz a los periodistas que pretendían cubrir la reunión de la organización internacional Artículo 19 con los diputados locales, incluyendo los que dicen ser opositores, es la confirmación de que con excepción de la diputada Gabriela Torres, los restantes legisladores locales, se colocaron del lado de la violencia contra periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos, advirtió el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Diputados locales y rechazo a periodistas en reunión con Artículo 19

Señaló que así lo hizo la mayoría de los diputados que basados en una mentira y un engaño, dieron vigencia a una ley punitiva contra periodistas y se acobardaron, como lo hicieron al esconderse con su reunión con representantes de Artículo 19, después de aprobar la Ley Serrano, nacida con una exposición de motivos inventada.

Postura crítica de José Guadalupe González y oposición de Gabriela Torres

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Explicó que del cierre de puerta a los periodistas son responsables tanto los diputados oficialistas que lo dicen abiertamente o quienes pertenecen a la fracción parlamentaria de la cobardía y quienes dicen ser opositores.

"Hubo diputadas que se quisieron salir por la tangente muy fácil con una abstención, pero en este tipo de cuestiones tan delicadas no te puedes abstener: o estás a favor o estás en contra".

Aparecen algunos diputados que dicen que votaron en contra de la Ley Serrano, pero no se les conoce una actividad para hacer valer esa oposición, no solo en el voto, con independencia del valor que mostró la diputada Gabriela Torres, la única que en un acto de congruencia, salió, dio la cara, asumió una postura fuerte de oposición e inmediatamente elaboró una propuesta para la eliminación de las reformas al Código Penal que daban a entender artículos de la ley que sobrepasaban los límites constitucionales.