Atienden 664 accidentes escolares con seguro estatal en 2025
La SEGE reporta cobertura médica gratuita en incidentes ocurridos en escuelas públicas y trayectos.
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que durante 2025 se atendieron 664 accidentes registrados en planteles educativos públicos a través del programa Apoyo Seguro al Estudiante (ASE).
De acuerdo con la dependencia, el seguro cubre incidentes ocurridos dentro de las escuelas, en actividades extracurriculares y durante el trayecto de casa al plantel y viceversa, con atención médica gratuita para las y los alumnos.
Distribución geográfica de los accidentes escolares
Del total de casos, 510 se registraron en la capital potosina, lo que representa el 76 por ciento. Le siguen Ciudad Valles con 56 y Ahualulco con 31 reportes.
El programa opera en las cuatro regiones del estado y tiene como finalidad brindar respaldo a estudiantes y tranquilidad a madres y padres de familia ante accidentes escolares.
