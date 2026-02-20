Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana
Se prevé que la audiencia de imputación para el profesor César Gabriel N se celebre la próxima semana para que declare ante la autoridad.
En la actualidad, existen dos carpetas de investigación relacionados con la denuncia de una exestudiante en contra de César Gabriel N., profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), interpuestas tanto por la víctima como por el acusado.
Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que la carpeta de investigación en contra del catedrático ya fue judicializada y se le requerirá, a fin de que comparezca en calidad de imputado.
Precisó que la audiencia de imputación está prevista a celebrarse la próxima semana, en aras de que se presente a declarar César Gabriel N.
Exalumna y docente de la UASLP se denunciaron mutuamente
Reconoció que el contenido de cada uno de los señalamientos formalizados ante el Ministerio Público se contraponen, sin embargo, el proceso penal todavía se encuentra en una etapa muy temprana para generar una conclusión.
"Nosotros ya hicimos lo correspondiente. Tenemos dos carpetas de investigación, una de ellas en relación con la chica que denuncia al maestro; y una del maestro en contra de la chica", concluyó.
Rubén Pacheco
