logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana

Se prevé que la audiencia de imputación para el profesor César Gabriel N se celebre la próxima semana para que declare ante la autoridad.

Por Rubén Pacheco

Febrero 20, 2026 01:01 p.m.
A
Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana

En la actualidad, existen dos carpetas de investigación relacionados con la denuncia de una exestudiante en contra de César Gabriel N., profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), interpuestas tanto por la víctima como por el acusado.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que la carpeta de investigación en contra del catedrático ya fue judicializada y se le requerirá, a fin de que comparezca en calidad de imputado.

Precisó que la audiencia de imputación está prevista a celebrarse la próxima semana, en aras de que se presente a declarar César Gabriel N.

LEA TAMBIÉN

Exalumna y docente de la UASLP se denunciaron mutuamente

Fiscalía abre dos carpetas por caso en Facultad de Ciencias; ya hay audiencia programada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reconoció que el contenido de cada uno de los señalamientos formalizados ante el Ministerio Público se contraponen, sin embargo, el proceso penal todavía se encuentra en una etapa muy temprana para generar una conclusión.

"Nosotros ya hicimos lo correspondiente. Tenemos dos carpetas de investigación, una de ellas en relación con la chica que denuncia al maestro; y una del maestro en contra de la chica", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana
Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana

Audiencia de imputación a docente de la UASLP será la próxima semana

SLP

Rubén Pacheco

Se prevé que la audiencia de imputación para el profesor César Gabriel N se celebre la próxima semana para que declare ante la autoridad.

Acusado por muerte de alumno de Cobach interpone juicio amparo
Acusado por muerte de alumno de Cobach interpone juicio amparo

Acusado por muerte de alumno de Cobach interpone juicio amparo

SLP

Rubén Pacheco

El presunto responsable busca evitar su detención

Inicia Operativo Cuaresma, ¿Cómo elegir bien productos del mar?
Inicia Operativo Cuaresma, ¿Cómo elegir bien productos del mar?

Inicia Operativo Cuaresma, ¿Cómo elegir bien productos del mar?

SLP

Huasteca Hoy

La vigilancia abarca desde el 16 de febrero hasta el 12 de abril en restaurantes y establecimientos

Otra vez, robo y vandalismo en medidores del República
Otra vez, robo y vandalismo en medidores del República

Otra vez, robo y vandalismo en medidores del República

SLP

Rolando Morales

Ya se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, señaló Jesús Becerra