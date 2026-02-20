Exalumna y docente de la UASLP se denunciaron mutuamente

La Fiscalía General del Estado informó que ya existen dos carpetas de investigación abiertas por el caso de la egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien denunció agresiones por parte de un docente.

La fiscal María Manuela García Cázares detalló que, además de la denuncia presentada por la joven, el profesor también interpuso una querella con una versión distinta de los hechos, por lo que ambas líneas ya son investigadas.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía, la carpeta iniciada por la exalumna ya fue judicializada, mientras que la presentada por el docente también se encuentra en trámite. Señaló que las declaraciones de ambas partes son contradictorias, por lo que se requerirá un análisis minucioso para esclarecer lo ocurrido.

Indicó que hasta el momento no hay personas detenidas y que ya fue programada una primera audiencia para la próxima semana, en la que el señalado deberá comparecer ante la autoridad judicial.

El caso tomó relevancia pública luego de que la joven difundiera en redes sociales que fue víctima de agresiones físicas presuntamente cometidas por el profesor, lo que derivó en movilizaciones estudiantiles y un paro temporal en la Facultad de Ciencias.

Posteriormente, el docente también utilizó redes sociales para fijar su postura y negó haber causado las lesiones que presentó la denunciante.