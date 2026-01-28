Aumentan casos de conductores ebrios en enero: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que durante el mes de enero se ha registrado un incremento en la detección de conductores en estado de ebriedad, pese a la continuidad del programa preventivo de Conducción Segura.

El funcionario explicó que desde finales de diciembre se adelantó la posibilidad de mantener vigente este operativo durante 2026, el cual se ha aplicado de manera permanente los fines de semana, de viernes a domingo, con un enfoque preventivo.

Detalló que durante noviembre y diciembre, cuando se implementó el programa de manera intensiva, los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol, al grado de estado de ebriedad, disminuyeron notablemente.

Sin embargo, señaló que en enero se ha presentado un comportamiento distinto, ya que las cifras volvieron a incrementarse.

Como ejemplo, Villa Gutiérrez indicó que tan solo el fin de semana pasado fueron detectadas cerca de 25 personas conduciendo en estado de ebriedad, quienes dieron positivo en las pruebas correspondientes.

En estos casos, agregó, fue necesario contactar a sus familiares, situación que no se había presentado durante los fines de semana de diciembre, aun en el contexto de las celebraciones decembrinas y posadas.

Finalmente, el titular de la SSPC reiteró el llamado a la ciudadanía para que tome conciencia sobre la importancia de la prevención, evite manejar bajo los efectos del alcohol y priorice la seguridad vial, tanto propia como de terceros.